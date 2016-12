Jetpackpinsel bauen - Streichen im Kliemannsland

Unser Zeuch is jetzt da und der gröbste Müll raus. Jetzt die Möbel zerlegen, die das soziale Kaufhaus nicht will und dann den selbst konstruierten Profi-Farbpüster in Jetpack-Optik angeschmissen. Wir brauchen n büschn Farbe hier! So langsam soll's ja schließlich mal wohnlicher werden. Fynn wäre aber nicht der Heimwerkerking, wenn ihm nicht etwas einfallen würde, das einem das Streichen von Hand erspart. Ein Unikat von einen Apparat erblickt das Licht der Welt. Schaut am Besten mal selbst, denn dank der eher eingeschränkten Funktionalität haben wir auch noch nen verzweifelten Hilferuf an euch! Web - www.kliemannsland.de

