Der Umzug - Von Fynn zum Kliemannsland

Aufbruchsstimmung bei Fynn zu Hause. Wir packen unsere... Naja, seine sieben Sachen zusammen und machen uns auf ins Kliemannsland. Aerotrim, Cross, Bootsmotor, Gleitschirm, Wakeboard, Golfausrüstung und alles andere was Spaß macht und Franzi nicht mehr da haben will. Um das alles in einem Rutsch rüberzuschaffen, haben wir uns nen Anhänger von Andi hinter unseren Deutz gespannt. So schwer kann das ja nicht sein! Oder? Wenn du nachm Schauen meinst, dass du das besser hingekriegt hättest, dann schreib gern mal dem Bürgerservice oder kommentiers hier! Hilfe können wir immer gebrauchen! Web - www.kliemannsland.de

