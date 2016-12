Wakeboarden lernen - Fynn will zum Wake the line

Der feuchte Traum jedes Kliemannsländers. Der König höchst persönlich zwängt seinen Stahlkörper in strammes Neopren und will bei den ganz großen der Wakeboardszene mitmischen. Dafür steht aber erstmal Training auf dem Plan. Natürlich mit den Besten. Denn am Ende will Fynn beim ultimativen Wakeboard-Event, dem Wake the line allen zeigen, wo der Fisch die Flossen und ein echter Heimwerkerking das Brett hat. Macht euch auf was gefasst! Also... nicht auf viel. Aber auf etwas! Plus ne Danksagung von Fynn: "Besonderen Dank an Felix und die restliche Bande von Unit fürs Mumm machen und vor allem an Mav, den besten Trainer der Welt. Ohne euch hätte ich nicht mal auf die Ledge zufahren können…

