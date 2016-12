Die Werkzeugklappe - Komm rum und wirf was rein | Kliemannsland

Wie soll man bitte renovieren ohne Werkzeug?! Genau! Gar nich! Weil wir aber echt noch ne Menge zu tun haben und euch auch sau gerne mal ins Kliemannsland einladen würden, haben wir uns was für alle überlegt, bei denen sich die Werkzeuge zu Hause eh stapeln. Diese überschüssigen Schätze könnt ihr dann sehr gern bei uns abgeben und wir tauschen gegen Leckereien. Alles über die Werkzeugklappe. Wie ne Babyklappe, nur eben für... naja... Werkzeug. Na? Is das was? Natürlich müsst ihr dafür wissen, wo das Kliemannsland eigentlich ist. Sonst wird das ja schwer mitm Abgeben. Bisher wollten wir das ja ein wenig geheim halten, aber wat solls. Irgendwann laden wir ja eh nach und nach alle mal ein. Jetzt aber erstmal alle gütigen Werzeug-Spender und Spenderinnen. Bevor ihr nun vielleicht unsere Werkzeugklappe besuchen möchtet, würden wir euch gern um etwas bitten:Kommt bitte nur, wenn euch zu Hause die alten Werkzeuge echt schon auf die Füße fallen und nur an Werktagen zwischen 10:00 Uhr und 18:00 Uhr. Von wegen die Nachbarn und sonst ist da eventuell auch keiner und ihr seid da, ohne dass wir uns auch bei euch bedanken können. Wenn ihr aber n paar alte Sachen in eurer Werkstatt findet und auch noch Zeit und Lust habt, die bei uns los zu werden, freuen wir uns riesig und tun unser Bestes um euch was schönes zum Tausch anzubieten!Wenn ihr nix loswerden wollt, gebt uns noch n Weilchen. Wir arbeiten gerade mit Hochdruck dran, viel mehr Leute zu uns einladen zu können. Die Schlafräume sind in Planung, wir wühlen uns fleißig durch Mails und denken uns coole Aktionen aus, zu denen uns auch viele Leute auf einmal besuchen können. Nur momentan, können wir noch keine all zu großen Besuchermassen handhaben. Wir sind nämlich aufs positivste davon überrumpelt worden, wie viele von euch die Idee vom Kliemannsland geil finden und Bock haben ein Teil davon zu sein... danke auch dafür! Echt! Ach.. und hier die Adresse:KliemannslandEichenstraße 1427404 Elsdorf-Rüspel

