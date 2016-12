Wer ist ein Tietzer und was will es im Kliemannsland?

Das Kliemannsland ist eine offene Nation. Unabhängig von Herkunft, Geschlecht und sogar Alter, heißen wir alle Menschen bei uns grundsätzlich willkommen. Das kam wohl auch dem Tietzer vom NDR zu Ohren und so hat er sich einfach mal zu uns einladen lassen. Der produziert hier sogar seine eigene Show! Auf unserem Hof! Ist das zu fassen? Wenigstens bringt der seinen eigenen Trecker mit und das sehen wir als guten Grund, ihn zu einem Duell der knatternden Giganten herauszufordern. Rot gegen grün, alt gegen jung und charmant gegen effektiv. Wir schenken dem nix! Das kann er sich abschminken! Seid also dabei, wenn wir uns auf diesen historischen Kampf um Ruhm und Ehre unter den norddeutschen Unterhaltungs-Titanen vorbereiten! Falls du auch nen Trecker oder was anderes cooles hast und dir nicht die Muffe geht, wenn du hörst wie gnadenlos wir unsere Gäste herausfordern, dann schau dich doch mal auf www.kliemannsland.de um. Vielleicht kommste ja auch mal rum! Web - www.kliemannsland.de Facebook - facebook.com/Kliemannsland Twitter - @kliemannsland Instagram: instagram.com/kliemannsland

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.