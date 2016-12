Erste Hilfe #1 - was tun bei Unfällen mit dem Hackebeil | Kliemannsland

Uns ließ das Gefühl nicht los, das so manche unter euch sich immer wieder mal Sorgen um Fynn und Hauke machen, wenn die da so herumwerkeln. Aus diesem Grund wollen wir nun unserem Bildungsauftrag ein wenig nachkommen und schauen, dass ihr und wir gut auf alle Horrorszenarien vorbereitet sind. In diesem Sinne präsentieren wir euch die erste Folge unserer kleinen kliemannsländischen Erste Hilfe Tutorials:Was tun beim Unfällen mit dem Hackebeil! Außerdem nochmal ein dickes Danke an Paula Rust, Domenic Nagler, Björn Blume und den DRK Peine. Ohne die hätten wir diese sehr lehrreichen Videos nie machen können. Cool, dass ihr euch gemeldet habt!Für alle Interessierten gehts hier auch nochmal zum DRK Peine:https://www.facebook.com/DRKPE/

