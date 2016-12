Erste Hilfe #2 - Was tun bei Unfällen mit dem Trecker | Treckerunfall Kliemannsland

Im zweiten Teil unserer Erste Hilfe Reihe wollen wir euch zeigen, was ihr am Besten bei schlimmen Unfällen mit dem Trecker tun solltet. Nicht, dass es all zu wahrscheinlich wäre, dass sowas hier mal passiert, aber man weiß eben nie! Genau aus diesem Grund haben wir im Kliemannsland mal einen solchen Unfall provoziert und geben euch ein paar nützliche Hinweise von unserem erste Hilfe Profi Domenic! Also, was tun, wenn ihr einen Treckerunfall hattet, ein Trecker über irgendwelche Extremitäten gefahren ist oder ihr sonstige Unfälle mit Treckern hattet? Einfach dieses Video schauen. Außerdem nochmal ein dickes Danke an Paula Rust, Domenic Nagler, Björn Blume und dem DRK Peine. Ohne die hätten wir diese sehr lehrreichen Videos nie auf die Beine stellen können. Hahaha… auf die Beine stellen… Oh man! Ich bin echt unbezahlbar!Für alle Interessierten gehts hier auch nochmal zum DRK Peine:https://www.facebook.com/DRKPE/

