Glockenbau und Propanofen - Besuch aus der Feldschmiede | Kliemannsland

Es kommt ja so langsam immer mehr Besuch, und wenn die nicht gerade Werkzeug bringen, dann weiß ja kein Mensch, wo man klingeln soll. Aus diesem Grund haben wir uns Jann von der Feldschmiede Neu Ekels eingeladen und der bringt zum Glück alles mit, was man braucht um aus Propangasflaschen coole Feuerstellen und praktische Glocken zu basteln. Logisch, dass Fynn auch mal ran darf und die Funken fliegen lässt. Wenn du dir nun denkst, dass du auch was Cooles basteln könntest, das allen hier zu Gute kommt, dann meld dich doch mal über www.kliemannsland.de! Coole Bürger brauchen wir immer! Dickes Danke an Jann: https://www.facebook.com/FeldschmiedeNeuEkels/

