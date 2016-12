Was bisher geschah im Kliemannsland

Die ersten paar Wochen sind rum und wir haben getragen, gehämmert, abgerissen und aufgebaut. Von alledem bekommt ihr aber natürlich nicht immer einen kompletten Eindruck. Aus diesem Grund wollen wir euch hin und wieder einen Blick hinter die Kulissen liefern und so auf den Stand der Dinge im Kliemannsland bringen. Zum Glück läuft eigentlich immer Ians Kamera und so konnten Fynn und Hauke ein wenig in den frischen Erinnerungen schwelgen und diese auch noch bebildern.Auch wenn das aus dem Video schon klar werden sollte, wir sind unglaublich dankbar für alle die uns schreiben, besuchen und helfen. Ohne euch, wären wir niemals bis hier gekommen und je mehr von euch endlich einen Fuß auf Kliemannsländischen Boden setzen, desto besser gefällt es uns allen hier. Danke!

