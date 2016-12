Teich Baggern - Schaufeln, Schwimmen, Schlägerei | Kliemannsland

Fynn Kliemann ist ein König der hält, was er verspricht. Aus diesem Grund folgt auf den eher mäßigen Erfolg beim diesjährigen Wake the Line (https://www.youtube.com/watch?v=Q7XmZNY8sYA) auch ein Plan, wie es im nächsten Jahr besser laufen soll. Kurzerhand wird großes Gerät in Form eines Baggers organisiert, die örtliche Feuerwehr zur Befüllung geladen und die eigene Familie für erste Planschübungen eingespannt. Am Ende steht er dann. Der ganz eigene Kliemannsländische Schwimmteich aka. die kleinste aber feinste Wakeboardtrainigsstrecke Norddeutschlands. Hier sollen in Zukunft Trainingseinheiten und Trick-Feuerwerke der Extraklasse stattfinden. Ein Video dazu ist bereits in Arbeit. Ihr dürft euch also auf mehr feucht-fröhliche Fynnskapaden (Ja, das ist eine Mischung aus Fynn und Eskapaden) freuen! Wenn du bei dem Geplansche neidisch wirst, dann sei nicht traurig! Werde auf www.kliemannsland.de Bürger/in und schreib uns, was du gern in, auf oder um unsere kleine grüne Oase anstellen würdest. Musik: Dramadigs, Amoreamohre5 Voll Okay, Armor Dramadigs, Chlor Links: Voll Okay - https://www.youtube.com/channel/UCIjdsm7_FMQ8Pt2yqWl3zgw Dramadigs - https://www.youtube.com/user/83lorider

