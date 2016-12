Steile Rampe, satte Schüssel, lange Leine - Unsere eigene Wakeboardstrecke | Kliemannsland

Wir haben Berge versetzt um in den Weiten der kliemannsländischen Wildnis einen Schwimmteich zu baggern, der seinesgleichen sucht. Nun wollen wir den einweihen und haben dazu unsere Kumpels Marv und Felix aktiviert. Die sind zufällig Wakeboard-Profis und Wakeboardstrecken-Profi-Bauer. Wie passend! Denn zusammen mit der Winch, die König Fynn in seiner heimischen Garage zusammengezaubert hat (Videolink), haben wir somit alles da, was es für einen heißen Ritt braucht. Also setzt die Helme auf, presst euch in strammes Neopren und macht euch auf ein sportliches und musikalisches Happening der Spitzenklasse gefasst. Das Kliemannsland is jetzt offizielle Wakeboard-Location! Musik: fimbim Links: fimbim - https://www.youtube.com/channel/UCnmLEDLAhktj4IKDce64N_w

