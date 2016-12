WuWiZaKliLa - Weihnachtsmarkt im Kliemannsland | Kliemannsland

Hier nochmal alle Infos: am 18.12.2016 feiern wir, hier im Kliemannsland in der Eichenstraße 14 in 27404 Elsdorf Rüspel einen, auch wenns im Video anders aussieht, gemütlichen Weihnachtsmarkt. Alle Bürger/innen des Kliemannslandes sind willkommen. Wäre aber toll, wenn ihr noch etwas weihnachtliche Dekoration und euren Bürgerausweis mitbringt. Den könnt ihr euch unter http://www.kliemannsland.de/wuwizaklila/ erstellen, ausdrucken und euch da auch sonst alle Infos nochmal schön sortiert abholen. Wäre cool, wenn ihr dabei seid und helft, das Ding möglich zu machen!

