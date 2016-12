Mehr Besuch im Kliemannsland - Logbuch #2 | Kliemannsland Logbuch

www.kliemannsland.de - Komm uns doch auch mal besuchen, damit wir deine Nase im Logbuch sehen! Zweite Runde unseres Kliemannsland Logbuchs aka. der chaotischste Vlog im Netz. Diesmal zeigen wir euch einen ganzen Haufen neue Gesichter, die sich bei uns auf dem Hof austoben und helfen das Königreich in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Dazu wird gebohrt, gebaggert und gewerkelt, was das Zeug hält. So sieht nach der großen Aufräumaktion mit Besucherinnen und Besuchern, zu der wir auch noch ein Video raushauen werden, der Hof plötzlich aus wie neu! Außerdem stellen wir euch schon mal ein wenig Nathalie aka. Nana vor. Unsere neue Praktikantin, die sich neben dem Mädchenzimmer vor allem in den Bürgerservice-Mails tummelt, wir zeigen wie Fynn sich beinahe im Kampf mit Hauke seine erste Verletzung zuzieht und dann auch noch, wie er seine Pobacken in die Kamera hält. Klingt nur geil wa? Isses auch! Oder net?! Sacht uns gern, was ihr euch fürs nächste Logbuch wünscht und von diesem haltet. Wäre Hammer!

