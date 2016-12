Drift Bike Action - Was bauen wir als nächstes? | Kliemannsland

Bevor wir euch erzählen, worum´s im Video geht, direkt der Aufruf: Was sollen wir gemeinsam mit Torben bauen? Irgendwas mit Motor versteht sich. Für unseren Acker zum Beispiel?! Sagt´s uns in den Kommentaren! Und jetzt wollen wir euch gern Torben vorstellen. Der Typ baut in seiner Freizeit nämlich zusammengeschweißte Träume, die in aller Regel über mindestens zwei Räder und nen Motor verfügen. Das kann der so gut, dass er eigentlich nur noch Zeug baut, dass ne Menge Spaß bedeutet. Mit einem seiner kleinen Schmuckstücke hat er uns nun im Kliemannsland besucht: Einem Drift Bike! Fynn lässt es sich natürlich nicht nehmen, das Teil auf Herz und Nieren zu testen und stellt dabei fest, dass Bremsen irgendwie doch ganz geil sind...

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.