Das Mädchenzimmer - Ein Traum in Pink für Nathalie | Kliemannsland

http://www.kliemannsland.de/buergerservice/ - Du willst dir das Zimmer gern mal ansehen? Frag doch mal Frau Poppinga ob das geht! Wir haben ja vor ner Weile nen Aufruf gestartet, dass das Kliemannsland eine/n Praktikanten/in sucht. Da haben sich WIRKLICH Leute drauf beworben... wir waren auch völlig baff. Naja jedenfalls war eine von diesen Leuten Nathalie und die haben wir glatt genommen. Allerdings kommt Nathalie extra für die Praktikumszeit aus München und irgendwo muss die ja pennen. Also haben Fynn und Hauke sich ein paar Leute dazu geholt und all das verfügbare Wissen über Mädchen zusammengeworfen, welches ihnen zur Verfügung steht. Das Ergebnis: ein "Traum" in Pink, der sich fortan Mädchenzimmer schimpft. Mit Pferdebett, pinken Puschen und Blümchen. Alles was das Cliché so hergibt eben. Kann sich aber dennoch irgendwie sehen lassen finden wir!

