Adventskalender Türchen #01 - Die Zaubershow | Kliemannsland

Uiuiui es weihnachtet schon so schön! Zumindest bei uns im Kliemannsland! Denn nur für euch öffnen wir von heute an jeden Tag bis zum 24. ein kleines Türchen unseres Video-Adventskalenders mit euch. Immer gibts andere Räume und immer andere Überraschungen. Toll oder?! Gleich am ersten Tag haben wir was ganz besonderes für euch. Zauberprofi Fynn begeistert bei uns auf dem Dachboden gleich eine ganze Schar von Zuschauern mit seinen waghalsigen Illusionen. Es gibt Feuer, Christbaumkugeln und ne Kettensäge. Mehr, wollen wir aber auch nicht verraten. Denn was wäre ein Adventskalender, bei dem man schon vorher in alle Türchen gucken darf? Doof! Genau! Ach und wenn ihr nun so richtig in Weihnachsstimmung gekommen seid, dann denkt an den WuWiZaKliLa. Unser aller ganz eigener Weihnachtsmarkt für alle Bürgerinnen und Bürger: http://www.kliemannsland.de/wuwizaklila/

