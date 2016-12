Adventskalender Türchen #02 - Breakdance | Kliemannsland

Uiuiui es weihnachtet schon so schön! Zumindest bei uns im Kliemannsland! Denn nur für euch öffnen wir während der Adventszeit jeden Tag bis zum 24. ein kleines Türchen unseres Video-Adventskalenders mit euch. Immer gibts andere Räume und immer andere Überraschungen. Toll oder?! Tür Nummero zwei und bei aller Bescheidenheit... hier tischen wir richtig auf. Fynn hat über Wochen hinweg auf allerhärteste an sowohl seinem Körper als auch seinen Moves gearbeitet, um eine eine Breakdance Performance zu liefern, die ihresgleichen sucht. Es wird gespinnt, gestrecht und geshuffled, bis selbst der Zuschauer vergisst, wo oben ist und wo unten. Natürlich wird irgendwer fake schreien aber ey! Haters gonna hate! Und wenn du meinst, dass du die Bühne genau so gut rocken könntest, dann laden wir dich zum Tänzchen auf dem WuWiZaKliLa. Da ist die Musik zwar wesentlich gemütlicher und der Boden etwas steiniger, aber dafür gibts Glühwein und wir können uns endlich mal treffen. Wäre schön, wenn du Lust hast: http://www.kliemannsland.de/wuwizaklila/

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.