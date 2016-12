Adventskalender Türchen #04 - Die Holländer | Kliemannsland

Uiuiui es weihnachtet schon so schön! Zumindest bei uns im Kliemannsland! Denn nur für euch öffnen wir während der Adventszeit jeden Tag bis zum 24. ein kleines Türchen unseres Video-Adventskalenders mit euch. Immer gibts andere Räume und immer andere Überraschungen. Toll oder?! Hinter dem vierten Türchen wollten wir eigentlich 100 süße Hundewelpen verstecken, aber der Raum war schon von den Holländern belegt. Und wir haben uns noch die ganze Zeit gefragt, wo diese Mucke herkommt… schmeißen die da einfach ihre eigene Party! Wer sind denn diese Holländer, fragst du dich?! Die haben die Rocket Beans erpresst! Ein Skandal war das! Auf dem hinterlistigsten, aber durchaus effizientem Weg haben uns diese beiden Holländer Sendeplätze auf Rocket Beans TV ergaunert. Guckst du hier: https://www.youtube.com/watch?v=5LiS8VSTJR0 Wenn du genauso gut mit dem Popo wackeln kannst, dann laden wir dich zum Tänzchen auf dem WuWiZaKliLa ein. Da ist die Musik zwar wesentlich gemütlicher und der Boden etwas steiniger, aber dafür gibts Glühwein und wir können uns endlich mal treffen. Also gleich in den Kalender eintragen: http://www.kliemannsland.de/wuwizaklila/

