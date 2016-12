Adventskalender Türchen #06 - Sumoringer | Kliemannsland

Uiuiui es weihnachtet schon so schön! Zumindest bei uns im Kliemannsland! Denn nur für euch öffnen wir während der Adventszeit jeden Tag bis zum 24. ein kleines Türchen unseres Video-Adventskalenders mit euch. Immer gibts andere Räume und immer andere Überraschungen. Toll oder?! Heute kommt der Nikolaus? Fast. In der Küche wird eine wohl abgeschmeckte Mischung aus nackter Haut, Action und einer Prise Reis serviert. Bon Appétit! Wenn ihr Fynn auch mal in eine Sumo Ringer Windel wickeln wollt, dann ergreift die Gelegenheit doch beim WuWiZaKliLa! Das wird der tollste, beste, coolste Weihnachtsmarkt für alle Bürgerinnen und Bürger: http://www.kliemannsland.de/wuwizaklila

