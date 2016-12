Adventskalender Türchen #03 - Wichtelpost | Kliemannsland

Uiuiui es weihnachtet schon so schön! Zumindest bei uns im Kliemannsland! Denn nur für euch öffnen wir während der Adventszeit jeden Tag bis zum 24. ein kleines Türchen unseres Video-Adventskalenders mit euch. Immer gibts andere Räume und immer andere Überraschungen. Toll oder?! In drei Tagen kommt der Nikolaus, deshalb öffnet sich heute die Tür zur Wichtel-Werkstatt. In Fließbandarbeit und mit viel Hingabe entstehen hier handgemachte Christbaumkugeln – jede Kugel ist ein Unikat! Das ganze wird versandfertig gemacht, „VORSICHT ZERBRECHLICH“-Stempel drauf und ab dafür! Verschenkt ihr auch etwas Selbstgemachtes? Schreibt es in die Kommentare!! Ach und wenn ihr nun so richtig in Weihnachsstimmung gekommen seid, dann denkt an den WuWiZaKliLa. Unser aller ganz eigener Weihnachtsmarkt für alle Bürgerinnen und Bürger: http://www.kliemannsland.de/wuwizaklila/

