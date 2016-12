Spiel mit dem Feuer – Wir löten uns ne Heizung | Kliemannsland

Endlich können wir im Kliemannsland richtig einheizen! Wir präsentieren: Projekt Heizungsbau! Hier wird richtig was geboten: Fynn schneidet sich schon in den ersten Sekunden beinahe ALLE Finger ab, es wird gelötet, gezündelt, Fynn singt ein Lied und ein Mädchen ist auch dabei! Toll, oder?! Dieser Moment, wenn Fynn den Borer durch die Wand stößt ist einfach jedes Mal ein Höhepunkt. Und bei glühendem Metall kommt hier fast ein bisschen Romantik auf. Natürlich ist Sicherheit im Kliemannsland super wichtig, deshalb dürfen bei der Arbeit mit Feuer auch Helme nicht fehlen. Die Handtücher, die ihr da seht, sind natürlich nass. Also keine Sorge, wir wollen das Kliemannsland ja nicht abfackeln. Jetzt wisst ihr, wie man Kupferrohre zusammen lötet, wie doll der Biegeradius sein darf und das man das giftige Zeug nicht einatmen darf. Wenn man ne Heizung einbaut, muss man erstmal die Leitungen einfrieren. Voll verrückt. Wieder was gelernt. Für die Weihnachtszeit haben wir es hier jetzt schön muckelig warm. Wollt ihr es jetzt auch noch warm ums Herz haben? Dann kommt zum WuWiZaKliLa! Das ist unser eigener weihnachtsmarkt nur für Bürgerinnen und Bürger: http://www.kliemannsland.de/wuwizaklila/ Wenn ihr eure Patsche-Händchen auch mal an unserer Heizung wärmen wollt, dann fragt doch Frau Poppinga, ob das geht: http://www.kliemannsland.de/buergerservice/

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.