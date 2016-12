Adventskalender Türchen #09 - Das Dorf einladen | Kliemannsland

Uiuiui es weihnachtet schon so schön! Zumindest bei uns im Kliemannsland! Denn nur für euch öffnen wir während der Adventszeit jeden Tag bis zum 24. ein kleines Türchen unseres Video-Adventskalenders mit euch. Immer gibt´s andere Räume und immer andere Überraschungen. Toll oder?! Heute seht ihr, welche Sonderbehandlung die Leute hier im Dorf genießen dürfen: Alle bekommen handgemachte Einladungskarten, die wir persönlich vorbeibringen! Wir finden, das ist das Mindeste, was wir für sie machen können. Unsere Nachbarn und die Anderen im Dorf haben uns bisher nämlich so viel unterstützt und unter die Arme gegriffen. Ständig leihen wir uns irgendwelche Geräte aus, brauchen Rat und werden sogar bekocht. Wir haben es hier echt gut und deshalb möchten wir den Leuten aus unserem Dorf einen schönen Tag auf unserem Weihnachtsmarkt bescheren! Ihr wollt auch kommen? Dann los, ihr seid alle herzlich eingeladen! Am 18.12.16 gehts um 11:00 los und endet um 22:00 mit ner Überraschung! Einfach hier Bürger werden: http://www.kliemannsland.de/zuhause/ Da könnt ihr euch auch gleich zum WuWIZaKliLa anmelden, das is für unsere Planung wichtig. Alle weiteren Infos zum WuWiZaKliLa gibt’s hier: http://www.kliemannsland.de/wuwizakli

