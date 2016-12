Adventskalender Türchen #07 - Mexikaner | Kliemannsland

Uiuiui, es weihnachtet schon so schön! Zumindest bei uns im Kliemannsland! Denn nur für euch öffnen wir während der Adventszeit jeden Tag bis zum 24. ein kleines Türchen unseres Video-Adventskalenders mit euch. Immer gibt´s andere Räume und immer andere Überraschungen. Toll oder?! Tag sieben im Kliemannsland Adventskalender – hola! Heute öffnet sich die Tür zu unserem Konferenzraum. Hier entstehen die verrücktesten Ideen: Fynn soll feuerspucken, lasst uns Fynn in nen Neoprenanzug stecken und an nem Tuch in die Scheune hängen oder wie wär´s mit Sumo Ringen in der Küche?! Heute hatten wir die Idee, dass Fynn sich nen voll schlechten Mexikaner Schnurrbart aufklebt, die Kamera über unsere wunderschöne Weltkarte bis nach Mexiko fährt und Fynn am Ende HOLA sagt. Am Ende will´s dann keiner gewesen sein, der sich das ausgedacht hat. Außerdem planen wir in diesem Raum den WuWiZaKliLa, das ist unser eigener Weihnachtsmarkt nur für euch Bürger! Guckt mal hier: http://www.kliemannsland.de/wuwizaklila/

