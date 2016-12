Adventskalender Türchen #10 - Teatime | Kliemannsland

Uiuiui es weihnachtet schon so schön! Zumindest bei uns im Kliemannsland! Denn nur für euch öffnen wir während der Adventszeit jeden Tag bis zum 24. ein kleines Türchen unseres Video-Adventskalenders mit euch. Immer gibts andere Räume und immer andere Überraschungen. Toll oder?! Endlich wieder Freitag, hoch die Hände - Wochenende! Wir lassen die Woche bei einer gemütlichen Tasse Tee im Teich ausklingen. Hauke trinkt am liebsten Ostfriesentee mit Kandiszucker und einem Schuss Kaffeesahne. Fynn is mehr so der Kaffee-Typ: Am liebsten Senseo mit nem Schuss Milch direkt aus der Zitze. Habt ihr jetzt auch richtig Lust auf ein Heißgetränk im Kliemannsland? Optimal! Dann kommt am 18.12.16 zum WuWiZaKliLa! Das ist unser eigener Weihnachtsmarkt und alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen. Hier alle Infos: http://www.kliemannsland.de/wuwizaklila/

