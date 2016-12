Adventskalender Türchen #11 - Schlittenfahrt | Kliemannsland

Uiuiui es weihnachtet schon so schön! Zumindest bei uns im Kliemannsland! Denn nur für euch öffnen wir während der Adventszeit jeden Tag bis zum 24. ein kleines Türchen unseres Video-Adventskalenders mit euch. Immer gibts andere Räume und immer andere Überraschungen. Toll oder?! Eigentlich hatten wir ja schon Schnee im Kliemannsland, aber genau dann, wenn man Schlittenfahren will, ist er weggeschmolzen. Bekanntlich machen wir hier ja unsere eigenen Regeln – die neue Regel lautet: Wir brauchen keinen Schnee zum Schlittenfahren! Also den Schlitten einfach mit nem Seil und n bisschen Gaffa an den Trecker getüdelt und Vollgas! Fynn muss eindeutig noch an seiner Kurvenlage arbeiten, konnte ja keiner wissen, dass der sich gleich wieder auf die Fresse packt. Mittlerweile geht’s ihm wieder gut. Hat euch Fynns Outfit jetzt auch so in Weihnachtsstimmung gebracht? Dann kommt doch zum WuWiZaKliLa am 18.12.! Das ist unser ganz eigener Weihnachtsmarkt für alle Bürgerinnen und Bürger. Bürger werden: http://www.kliemannsland.de/zuhause/ Infos Zum Weihnachtsmarkt: http://www.kliemannsland.de/wuwizaklila

