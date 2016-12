Adventskalender Türchen #13 - Geschenke-Wett-Verpacken | Kliemannsland

Uiuiui es weihnachtet schon so schön! Zumindest bei uns im Kliemannsland! Denn nur für euch öffnen wir während der Adventszeit jeden Tag bis zum 24. ein kleines Türchen unseres Video-Adventskalenders mit euch. Immer gibt’s andere Räume und immer andere Überraschungen. Toll oder?! Weihnachten rückt immer näher und wer gut in der Zeit liegt, verpackt jetzt schon die ersten Geschenke! Uns ist der Inhalt der Geschenke dabei eigentlich wurscht. Hauptsache sie sehen geil aus und sind schnell verpackt! Heißt ja schließlich Wett-Verpacken. Es treten Nathalie, Jana und Fynn gegeneinander an und alle setzen auf ihre ganz eigene Taktik. Bei Fynn kommt es offensichtlich auf die Größe an: Großes Geschenk mit noch größerer Deko oben drauf. Die Mädels wiederum setzen eher auf Liebe zum Detail. Während alle unter Hochdruck einpacken, packt Hauke sein volles Moderationstalent aus und steigert die Spannung ins unermessliche! Wie süß Ian sich am Ende freut, der dachte wirklich, er bekommt was Tolles. Sorry Ian, hier ging es nur um die Verpackung, typisch Medienbranche… außen hui, innen pfui! Seid ihr noch auf der Suche nach schönen Geschenken? Bei unserem Weihnachtsmarkt werdet ihr sicher fündig! Kommt am 18.12. zu uns ins Kliemannsland, da erwartet euch der WuWiZaKliLa! Das wird so mega toll, hier findet ihr alle Infos: http://www.kliemannsland.de/wuwizaklila

