Adventskalender Türchen #14 - Flötenkonzert | Kliemannsland

Uiuiui es weihnachtet schon so schön! Zumindest bei uns im Kliemannsland! Denn nur für euch öffnen wir während der Adventszeit jeden Tag bis zum 24. ein kleines Türchen unseres Video-Adventskalenders mit euch. Immer gibt’s andere Räume und immer andere Überraschungen. Toll oder?! Heute dürft ihr in unser Holzlager gucken. Hier lagern wir Holz! Außerdem dachten wir uns, dass das der perfekte Ort für ein weihnachtliches Flötenkonzert im Kliemannsland ist. Wir hatten uns das voll schön vorgestellt und extra unsere Lieblingsmädels zusammen getrommelt: Fynns Mama, Jana, Nathalie Hauke und Julia, die kocht voll oft mega lecker für uns. Irgendwie ist das mit den Flöten dann aber echt ne unangenehme Situation geworden, selbst der Hund dreht sich beschämt weg. Fynn hat noch versucht, das ganze mit nem Beat drunter zu retten, aber wir machen uns trotzdem nur zum Affen. Naja, alles nur zu eurer Belustigung! Wenn ihr jetzt so richtig in Weihnachtsstimmung gekommen seid, dann besucht uns doch beim WuWiZaKliLa (Wundersamer Winterzauber Kliemannsland)! Das ist unser ganz eigener Weihnachtsmarkt für Bürgerinnen und Bürger! Du bist noch kein Bürger? Dann aber schnell einbürgern, klickste hier: http://www.kliemannsland.de/zuhause/ Alle Infos zum WuWiZaKliLa gibt’s hier: http://www.kliemannsland.de/wuwizaklila

