Adventskalender Türchen #12 - Adventskalender-Wettessen | Kliemannsland

Uiuiui es weihnachtet schon so schön! Zumindest bei uns im Kliemannsland! Denn nur für euch öffnen wir während der Adventszeit jeden Tag bis zum 24. ein kleines Türchen unseres Video-Adventskalenders mit euch. Immer gibt’s andere Räume und immer andere Überraschungen. Toll oder?! Heute präsentieren wir: Adventskalender-Wettessen in unserer Kneipe! Jeden Tag nur ein Türchen öffnen ist doch langweilig, wir futtern lieber einen Kalender pro Tag. Wenn Ian nicht gleich so ausgerastet wäre, dann hätten wir euch einen fairen Wettkampf bieten können. Was meint ihr, wer ist der Gewinner? Wir haben noch voll viel Adventskalender Schokolade, die lag nur kurz aufm Boden. Wem das nix ausmacht, der kann die gerne noch haben. Bis zum WuWiZaKliLa heben wir sie für euch auf! Der WuWiZaKli ist unser Weihnachtsmarkt für alle Bürgerinnen und Bürger. Also schnell Bürger werden, hier: http://www.kliemannsland.de/zuhause/ Und weitere Infos zum Weihnachtsmarkt gibt’s hier: http://www.kliemannsland.de/wuwizaklila

