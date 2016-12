Erleuchtung - Laternen bauen und in die Bäume klettern | Kliemannsland

Die Vorbereitungen für den WuWiZaKliLa laufen auf Hochtouren! Was is der WuWiZaKliLa, fragst du dich? Guckst du hier: http://www.kliemannsland.de/wuwizaklila/ Beim WuWiZaKliLa, unserem Weihnachtsmarkt, können wir zum ersten Mal alle Bürgerinnen und Bürger ins Kliemannsland einladen. Wir freuen uns schon so! Wir machen extra den Hof so richtig schön! Für weiches Licht und weihnachtliche Stimmung dürfen Laternen nicht fehlen. Also haben wir ein paar Helfer mit viel Know-how eingeladen, Franzi packt auch mit an! Aus Holz, Plastikfolie und Glühbirnen haben wir 20 wunderschöne Laternen gebaut. Zum Aufhängen ist Fynn in Schwindel erregende Höhe geklettert und hat die Teile fest gemacht. Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen! Vielen Dank an alle Helfer! Jetzt aber Licht aus, Helfer nach Haus – rabimmel rabammel rabumm. Wollt ihr unsere selbst gebauten Laternen live und in echt bewundern kommen? Dann kommt zu unserem Weihnachtmarkt am 18.12.!! Meldet euch einfach auf www.kliemannland.de an, druckt eure Bürgerausweise aus und brint sie zum WuWiZaKliLa mit! Seid ihr schon Bürger? Wenn nicht, dann schnell einbürgern: http://www.kliemannsland.de/zuhause/

