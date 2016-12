Adventskalender Türchen #16 - Weihnachtsbäckerei | Kliemannsland

Uiuiui es weihnachtet schon so schön! Zumindest bei uns im Kliemannsland! Denn nur für euch öffnen wir während der Adventszeit jeden Tag bis zum 24. ein kleines Türchen unseres Video-Adventskalenders mit euch. Immer gibt’s andere Räume und immer andere Überraschungen. Toll oder?! Zur Adventszeit gehört natürlich Plätzchenbacken! Leider ist unsere Küche noch nicht fertig, deshalb mussten wir die Weihnachtsbäckerei nach draußen verlegen. Man muss sich nur zu helfen wissen: Den Teig in der Waschmaschine luftig locker geschleudert, in Alu-Aschenbecher gefüllt und auf den Grill damit. Wieso hat das eigentlich vorher noch niemand gemacht? Gut, die Konsistenz ist am Ende eher waffelig als keksig, aber das ist doch mindestens genauso lecker. Hiermit präsentieren wir unsere neueste kliemänn’sche Kreation: gegrille Aschenbecher Plätzchen/Kekse/Waffeln – Bon appétit! Wollt ihr auch mal probieren? Dann kommt zum WuWiZaKliLa, dem Wundersamen Winterzauber Kliemannsland. Das ist unser Weihnachtsmarkt am 18.12. für alle Bürger! Da werden wir noch mehr Aschenbecher Plätzchen/Kekse/Waffeln grillen. Hier alle Infos zum Weihnachtsmarkt: http://www.kliemannsland.de/wuwizaklila

