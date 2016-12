Adventskalender Türchen #15 - Tanzi mit Franzi | Kliemannsland

Uiuiui es weihnachtet schon so schön! Zumindest bei uns im Kliemannsland! Denn nur für euch öffnen wir während der Adventszeit jeden Tag bis zum 24. ein kleines Türchen unseres Video-Adventskalenders mit euch. Immer gibt’s andere Räume und immer andere Überraschungen. Toll oder?! Heute präsentieren wir: Franzen mit Tanzi – äh, Tanzen mit Franzi! Achtung, super kitschig! Fynn und Franzi haben sich in ihre feinsten Klamotten geschmissen, um ein flottes Tänzchen aufs Parkett zu legen. Welcher Ort im Kliemannsland wäre dafür besser geeignet, als der feuchte Keller im Kerzenschein. Die Decke ist zwar etwas niedrig für den langen Fynn, aber wenn der seine Rübe zur Seite kippt, funktioniert das optimal. Die Zwei sind echt so niedlich, oder? Hach! Ihr wollt auch jemanden, mit dem ihr so romantisch tanzen könnt? Dann kommt zu unserem Weihnachtsmarkt am 18.12.! Hier lernt ihr sicherlich jemanden kennen, mit dem ihr lachen, tanzen und Unsinn machen könnt. Vielleicht gibt’s ja sogar einen Kuss unterm Mistelzweig? Hier alle Infos zum Weihnachtsmarkt: http://www.kliemannsland.de/wuwizaklila

