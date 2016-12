Adventskalender Türchen #24 – Fynnder | Kliemannsland

http://www.kliemannsland.de/fynnder/ FROHE WEIHNACHTEN! Nur für euch haben wir während der Adventszeit jeden Tag bis zum 24. ein kleines Türchen unseres Video-Adventskalenders geöffnet. Immer gab‘s andere Räume und immer andere Überraschungen. Toll oder?! Heute haben wir ein Geschenk für euch: Fynnder! Damit schenken wir euch quasi mehr Macht, mehr Möglichkeiten mitzuentscheiden und euch hier im Kliemannsland einzubringen. Fynnder hat hier und da ein paar Ähnlichkeiten mit Tinder. Also is ganz einfach: Ihr könnt mit Fynnder über Ideen abstimmen, indem ihr die Ideen nacheinander ansehen und dann fynnd ich gut oder fynnd ich schlecht klickt. Ihr könnt auch selbst Ideen einreichen. Die Ideen, die besonders viele Likes bekommen und zu diesem Zeitpunkt super ins Kliemannsland passen, werden dann umgesetzt. Wenn ihr der Meinung seid, dass ihr bei einem Projekt mit anpacken könnt, dann tragt ihr euch direkt dafür ein. So könnt ihr nicht nur mit entscheiden, sondern auch noch mit helfen. Ne feine Sache, oder? Klickt euch mal durch, der Link steht ganz oben! Habt ihr eigentlich schon alle Stempel? Wenn nicht, dann schaut mal wieder auf www.kliemannsland.de vorbei! Noch mehr Infos rund ums Kliemannsland gibt’s hier: Facebook: https://www.facebook.com/Kliemannsland Instagram: https://www.instagram.com/kliemannsland Twitter: https://twitter.com/kliemannsland

