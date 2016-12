Adventskalender Türchen #17 - Schatzkiste | Kliemannsland

Uiuiui es weihnachtet schon so schön! Zumindest bei uns im Kliemannsland! Denn nur für euch öffnen wir während der Adventszeit jeden Tag bis zum 24. ein kleines Türchen unseres Video-Adventskalenders mit euch. Immer gibt's andere Räume und immer andere Überraschungen. Toll oder?! Heute machen wir eine Reise in Fynns Vergangenheit: Seine Mama hat seit Ewigkeiten eine Kiste mit Fynns altem Kram zu Hause rumstehen, die er einfach nicht abholen kommt. Also hat sie das Teil ins Kliemannsland gebracht. Die Kiste hat sich als wahre Zeitkapsel entpuppt! Hinter jedem Gegenstand verbirgt sich eine Geschichte. Was hat Fynn früher so gemacht? Für wen hat er was gemacht oder wer hat was mit ihm gemacht? Was hat er gelernt? Ist Franzi auch in der Zeitkapsel? Alle Infos stecken in dieser Kiste!

