Adventskalender Türchen #19 - Mannequin-Challenge | Kliemannsland

Uiuiui es weihnachtet schon so schön! Zumindest bei uns im Kliemannsland! Denn nur für euch öffnen wir während der Adventszeit jeden Tag bis zum 24. ein kleines Türchen unseres Video-Adventskalenders mit euch. Immer gibt’s andere Räume und immer andere Überraschungen. Toll oder?! Heute zeigen wir euch unsere Werkstatt. Hier kommt das ganze Werkzeug hin, das ihr uns in die Werkzeugklappe geschmissen habt. Direkt nebenan ist praktischer Weise das Holzlager. Momentan bauen wir hier die ganzen Stände, Tische und Bänke für unseren Weihnachtsmarkt. Wollt ihr da auch kommen? Sorry, der war schon gestern. Auf jeden Fall wollten wir mal eine klassische Werkstatt-Szene nachstellen, um auch an der Mannequin Challenge teilzunehmen. Jeder macht das, hallo, dann machen wir das auch! Bisschen stillhalten kann echt cool aussehen. Aber hier funktioniert einfach nix! Man ey, jeder kriegt das hin, nur bei uns stößt die Kamera voll in Fynns Fresse. Klasse. Ganz große Klasse. Wer nicht weiß, was zur Hölle das Kliemannsland ist, der kann mal hier reinschauen: https://www.youtube.com/watch?v=Ag7EmLYpz3c Ihr wollt noch mehr Infos über Fynn und das Kliemannsland? Dann schaut doch mal auf unseren anderen Kanälen vorbei! Website: www.kliemannsland.de Facebook: https://www.facebook.com/Kliemannsland Instagram: https://www.instagram.com/kliemannsland Twitter: https://twitter.com/kliemannsland

