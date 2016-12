Adventskalender Türchen #18 - Die Geister, die ich rief | Kliemannsland

Uiuiui es weihnachtet schon so schön! Zumindest bei uns im Kliemannsland! Denn nur für euch öffnen wir während der Adventszeit jeden Tag bis zum 24. ein kleines Türchen unseres Video-Adventskalenders mit euch. Immer gibt’s andere Räume und immer andere Überraschungen. Toll oder?! Einen neuen YouTube Kanal auf die Beine zu stellen ist echt hart. Wir wollten mit Fynn etwas Neues schaffen: Eine Online-Fernsehshow und gleichzeitig einen Ort für Kreative, an dem jeder seine Projekte verwirklichen kann. Wir erschaffen hier einen frischen Kanal MIT Fynn und anderen Leuten, keine Kopie von seinem Heimwerkerking Kanal, den er nach wie vor betreibt. In unserem Konzept hat der NDR eine wunderbare Idee erkannt und hilft uns deshalb dabei, das Projekt zu verwirklichen. Leider sehen einige Zuschauer diese wunderbare Idee nicht und äußern ihre Meinung öffentlich und total gemein in den YouTube Kommentaren. Und Fynn ließt diese Kommentare. Alle. Heute haben wir sein Versteck gefunden, in dem er heimlich weint, wenn ihm die Hater zu viel werden. Ja liebe Hater, Trolls und Widerlinge, schaut nur hin! Ihr habt den König gebrochen. Die meisten von euch haben das Konzept aber verstanden und es kommen immer mehr Leute im Kliemannsland vorbei, um mit anzupacken. Vielen Dank! Auch ein fettes Dankeschön für euer überwiegend positive Feedback. Das bedeutet uns sehr viel und ohne euch wäre das Kliemannsland nicht möglich. Was ist das Kliemannsland? Diese Frage beantworten wir hier: https://www.youtube.com/watch?v=Ag7EmLYpz3c Ihr wollt noch mehr Infos über Fynn und das Kliemannsland? Dann schaut doch mal auf unseren anderen Kanälen vorbei! Website: www.kliemannsland.de Facebook: https://www.facebook.com/Kliemannsland Instagram: https://www.instagram.com/kliemannsland Twitter: https://twitter.com/kliemannsland

