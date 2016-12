Adventskalender Türchen #23 - Ein Danke an das Team | Kliemannsland

Uiuiui es weihnachtet schon so schön! Zumindest bei uns im Kliemannsland! Denn nur für euch öffnen wir während der Adventszeit jeden Tag bis zum 24. ein kleines Türchen unseres Video-Adventskalenders mit euch. Immer gibt’s andere Räume und immer andere Überraschungen. Toll oder?! Heute geht’s in den Pferdestall. Hier soll später der Schlafsaal entstehen. Fynn hat das ganze Team zusammen getrommelt, um zum Ende des Jahres eine kleine Weihnachtsansprache zu halten. Man muss sich auch mal Zeit nehmen, richtig Danke zu sagen! Immerhin steht das Team immer hinter ihm und unterstützt ihn. Das „Team“ wird hier wie folgt repräsentiert: ganz links steht Falk, der schneidet hier Tag und Nacht Videos. Daneben steht Fynns Bruder Josch, der war eigentlich nur zu Besuch. Der Typ ohne Hose ist Brian, wir lieben ihn. Der hat mal ne Mail an den Bürgerservice geschrieben, wurde zum Helfen eingeladen und kommt seit dem immer wieder. Neben Brian steht Fynns Mama, Antje. Sie kommt zum Glück regelmäßig und bringt Ordnung in das Chaos, dass Fynn hier veranstaltet. Die daneben kennt ihr ja vielleicht, Nathalie. Hat als Einzige richtig studiert und ist trotzdem nur Praktikantin. Und last but not least: Hauke! Ehemalige Bohne bei den Rocket Beans, aber jetzt haben wir ihn zum Glück im Kliemannsland! Wer sich fragt, was zur Hölle eigentlich das Kliemannsland ist, der kann mal hier reinschauen: https://www.youtube.com/watch?v=Ag7EmLYpz3c Noch mehr Infos rund ums Kliemannsland gibt’s hier: Website: www.kliemannsland.de Facebook: https://www.facebook.com/Kliemannsland Instagram: https://www.instagram.com/kliemannsland Twitter: https://twitter.com/kliemannsland

