Adventskalender Türchen #22 - Die neuen Räume | Kliemannsland

Uiuiui es weihnachtet schon so schön! Zumindest bei uns im Kliemannsland! Denn nur für euch öffnen wir während der Adventszeit jeden Tag bis zum 24. ein kleines Türchen unseres Video-Adventskalenders mit euch. Immer gibt’s andere Räume und immer andere Überraschungen. Toll oder?! Hinter dem heutigen Türchen gehen noch ganz viele Türen auf: die Türen zu unseren neuen Räumen! Yep, die konnten wir euch noch gar nicht zeigen, weil die bis eben noch vom Vorbesitzer Muschek bewohnt waren. Muschek is ein klasse Kerl, eigentlich heißt er Thomas. Keine Ahnung warum ihn alle Muschek nennen, aber darum geht’s hier ja nicht. Auf jeden Fall haben wir durch die neuen Räume noch mehr Möglichkeiten: Bald können wir das Projekt Restaurant angehen, die oberen Räume werden zu Arbeitsräumen und unten können Falk, Ian und Nathalie wohnen. Bei dieser ganzen Umbau- und Umzieh-Aktion werden wir sicher wieder viele helfende Hände brauchen damit das ganze zackzack geht. Wir freuen uns schon drauf! Ganz schön viel zu sehen im Kliemannsland, oder? Seid ihr noch mitgekommen, was wo ist und wo man von wo reinkommen und hingucken kann? Nö? Wir ehrlich gesagt auch nicht. Wenn du selber mal gucken kommen möchtest, dann frag doch mal Frau Poppinga, ob das geht: http://www.kliemannsland.de/buergerservice/ Noch mehr Infos rund ums Kliemannsland gibt’s hier: Website: www.kliemannsland.de Facebook: https://www.facebook.com/Kliemannsland Instagram: https://www.instagram.com/kliemannsland Twitter: https://twitter.com/kliemannsland

