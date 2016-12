Adventskalender Türchen #21 – Xmessy Session| Kliemannsland

Uiuiui es weihnachtet schon so schön! Zumindest bei uns im Kliemannsland! Denn nur für euch öffnen wir während der Adventszeit jeden Tag bis zum 24. ein kleines Türchen unseres Video-Adventskalenders mit euch. Immer gibt’s andere Räume und immer andere Überraschungen. Toll oder?! Heute geht die Tür zum Musikstudio auf! Hier treffen sich Fynn und andere Musiker, um Songs zu produzieren, zu jammen und natürlich um zur neuen Mucke zu tanzen. Wir sind so in Weihnachtsstimmung, dass Fynn hier nen Weihnachtssong eingehustet hat! Weihnachtsmucke made bei Fynn Kliemann, wie geil ist das denn? Da macht sich natürlich ne Mädchenstimme richtig gut. Wie praktisch, dass das Musikstudio gleich gegenüber vom Mädchenzimmer ist. Da wohnt Nathalie, aka. Nana. Die hat auch noch mit ins Mikro gehaucht und voilà – Weihnachtszeit im Kliemannsland! Wollt ihr mehr von Fynns Mucke hören? Dann schaut doch mal bei seiner Soundcloud vorbei: https://soundcloud.com/fimbim Mehr von Nana gibt’s hier: https://www.facebook.com/nana.musicvibes/ Immer noch nicht genug? Dann checkt doch mal unsere anderen Kanäle aus: Website: www.kliemannsland.de Facebook: https://www.facebook.com/Kliemannsland Instagram: https://www.instagram.com/kliemannsland Twitter: https://twitter.com/kliemannsland

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.