Jetzt knallts - Fynn legt Feuer(werk) | Kliemannsland

Was für ein Jahr. Der erste Tag, die ersten Bürger und schon haben wir den letzten Tag... Also dieses Jahres. Denn im Kliemannsland wirds dank euch noch ne Weile weitergehen. Wir sind platt und dankbar dafür, wie viele von euch uns mit Rat, Tat und bloßem Schauen dieses Jahr unterstützt haben und dabei helfen, den gemeinsamen Traum vom Spielplatz für Kreative Wirklichkeit werden zu lassen. Um das gebührend zu feiern, hatten wir zu unserem WuWiZaKliLa (link unten) extra Niko und seine Kumpels von FireworksandBalloons eingeladen, um ein gehöriges Feuerwerk abzubrennen. Da Niko Fynn auch kennt, hat er auch gleich ein paar nette Spielereien eingepackt, die Explosionen und Ovationen noch spaßiger machen. Während ich nun google, was Ovationen sind, könnt ihr euch zurücklehnen und genießen, was zu unser aller Ehren abgefackelt wird. Denn am Ende bleibt uns ja nur nochmals: "Danke" sagen! Ihr seid super und wir freuen uns auf 2017 mit euch! FireworksandBalloons - https://www.youtube.com/user/FireworksandBalloons

