WuWiZaKliLa - the aftermovie | Kliemannsland

Bevor wir die Vorbereitungen und alles drumherum in Sachen Weihnachtsmarkt im Kliemannsland für euch aufrollen, wollen wir die besinnlichen Tage nutzen, um euch schon mal einen kleinen Eindruck davon zu liefern, wies so war. Also bei uns aufm Hof. Mit euch! Und ganz viel Weihnachtsstimmung! Es gab Aussteller, Einschenker, Aufräumer und Rumhänger. Hier und da noch Aufbauer und das Ganze nochmal mindestens in gleicher Zahl mit einem "innen" hinten dran. Wir sind noch immer baff, was dort dank euch am 18.12.16 stattfinden konnte und bedanken uns bei allen. Wir würden uns riesig freuen, wenn irgendwas in der Art nochmal klappt und dann auch diejenigen von euch vorbeischauen, die sich vorerst mit diesem Video begnügen müssen. Also! Frohe Weihnachten! Hoffentlich habt ihr die besten Tage der Welt!

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.