Eine Liebeserklärung an die Bürger – Road to WuWiZaKliLa

Wir hatten es euch ja versprochen: Das Video zur Aufräumaktion mit den Besucherinnen und Besuchern! In diesem Video sieht ihr uns nicht viel labern, denn uns fehlen die Worte. Was hier passiert ist, ist einfach unglaublich. Für den WuWiZaKliLa, unseren Weihnachtsmarkt, mussten wir das Kliemannsland erstmal auf Vordermann bringen. Und das war ne Menge Arbeit. Echt Leute, NE MENGE ARBEIT! Zum Glück hatten uns schon so viele von euch geschrieben, dass ihr Bock drauf habt zu helfen. Also haben wir alle zusammen getrommelt: Jungs und Mädels aus dem ganzen Land, unsere Freunde und sogar Fynns Oma stand auf der Matte. Und dann wurde Krempel geschleppt, Laub gehakt, Scheiße aus den Pferdeboxen gekratzt und aufgeräumt. Am ersten Wochenende haben wir schon mehr geschafft, als wir erwartet hätten. So krass, wie alle mit angepackt haben! Hier gabs echt sau viel Drecksarbeit zu erledigen. Und trotzdem hatten alle mega Spaß an der Arbeit. Hier haben sich Freundschaften entwickelt und wir haben zusammen etwas geschafft, was alleine nie möglich gewesen wäre. Zusammen haben wir den Weihnachtsmarkt auf die Beine gestellt, den wir uns gewünscht haben: Gemütlich, wunderschön und alle hatten hier einfach nur eine gute Zeit. In diesem Video geht es nicht nur um uns Pupsköpfe, sondern vor allem um euch als Community. Die ganze Mucke in diesem Video kommt übrigens auch von euren Mitbürgern. Wir haben super viele Mails von Musikern bekommen, die uns ihre musikalischen Schätze zur Verfügung stellen. Das ist so geil, danke! Genau das macht das Kliemannsland aus: Alle können hier mitmachen und sich mit ihrem Talent einbringen. Vielen Dank für eure Unterstützung, ihr seid echt die tollste Community, die man sich wünschen kann. Dicken Schmatzer an euch! Habt ihr den WuWiZaKliLa verpasst? Dann guckt mal hier: Livestream: https://www.youtube.com/watch?v=3oEvG_PR5XI Aftermovie: https://www.youtube.com/watch?v=ctIK8f5bIDE Aftermovie von Besuchern (SPOSHY): https://www.youtube.com/watch?v=4dY5cCH8hIo&t=262s Noch mehr Infos rund ums Kliemannsland gibt’s hier: Facebook: https://www.facebook.com/Kliemannsland Instagram: https://www.instagram.com/kliemannsland Twitter: https://twitter.com/kliemannsland

