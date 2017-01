Dachdecken oder so - Kliemann hat nen Dachschaden | Kliemannsland

Was ist das Kliemannsland? Diese Frage beantworten wir hier: https://www.youtube.com/watch?v=Ag7EmLYpz3c&t=8s Das Kliemannsland hat ne lange Geschichte. Genauer gesagt der Hof. Den gibt’s nämlich schon seit 1890! Unsere Scheunen haben also schon einige Jahre auf dem Buckel. Und das sieht man! Das Dach von unserem Holzlager war zum Beispiel völlig morsch und undicht. Weil Fynn das im Alleingang nur wieder stümperhaft geflickt hätte, haben wir Hilfe von Bürgern geholt, die sich damit auskennen. Danke an dieser Stelle schon mal an Jan-Peter und Christoph! Dann wurde nicht lange gefackelt: Alte Dachpfannen runter, morsche Balken erneuern und neue Pfannen drauf. Im Prinzip simpel – wenn nicht immer alles schief gehen würde! Aber das Kliemannsland wäre ja nicht das Kliemannsland, wenn man derartige Probleme nicht mit nem Stück Kuchen und einem Besuch beim Nachbarn lösen könnte. Es war ein Kampf gegen die Pfannen, aber jetzt ist das Dach wieder wie neu – also so fast. Neugierig? Hier gibt’s noch mehr über die Historie des Kliemannslandes: http://www.kliemannsland.de/news/die-lange-geschichte-des-kliemannslands-in-aller-kuerze/ Immer noch nicht genug? Dann bitte hier entlang: Facebook: https://www.facebook.com/Kliemannsland Instagram: https://www.instagram.com/kliemannsland Twitter: https://twitter.com/kliemannsland Wenn du das hier noch liest, dann kommentiere SCHWINDELFREI!

