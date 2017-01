Q&A: Musik, Workshops und Massagen – Antworten auf Bürgermails | Kliemannsland

Was ist das Kliemannsland? Diese Frage beantworten wir hier: https://www.youtube.com/watch?v=Ag7EmLYpz3c&t=8s Erstmal: Mega geil, wie viele wunderbare Mails wir von euch bekommen. Ihr bietet uns eure Hilfe und Unterstützung auf so vielen Ebenen an und sprudelt vor Ideen. Vielen Dank! Jeder von euch bekommt so schnell wie möglich ne Antwort. Das kann bei der Masse an Mails manchmal etwas dauern, aber wir beeilen uns. Versprochen! Das Bearbeiten der Mails geht übrigens viel schneller, wenn ihr uns möglichst genau schreibt, wer ihr seid. Also euer Alter, woher ihr kommt, und welche Talente so in euch schlummern. Außerdem lieben wir Links! Wenn ihr irgendetwas von euch online habt, dann schickt uns nen Link dazu, damit ihr euch direkt besser kennenlernen können. Für eure vielen Ideen haben wir jetzt ja außerdem noch Fynnder auf unserer Website eingerichtet: http://www.kliemannsland.de/fynnder/ Das ist ein richtig sexy Tool für mehr Demokratie im Kliemannsland: jeder von euch kann dort seine Ideen posten, sodass alle darüber abstimmen können. Die Ideen mit den meisten Likes kommen in die Umsetzungsphase, in der ihr euch zum Mithelfen bewerben könnt. Also haut eure Ideen ab jetzt immer bei Fynnder rein! Wieso weshalb warum? Wer nicht fragt bleibt dumm. Einfach Frau Poppinga schreiben: http://www.kliemannsland.de/buergerservice/ Noch mehr Infos, Fotos und platte Sprüche zum Kliemannsland gibt’s hier: Facebook: https://www.facebook.com/Kliemannsland Instagram: https://www.instagram.com/kliemannsland Twitter: https://twitter.com/kliemannsland

