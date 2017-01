Überdimensionaler Lagerfeuerplatz – Eure Fynnder Idee | Kliemannsland

Was ist das Kliemannsland? Diese Frage beantworten wir hier: https://www.youtube.com/watch?v=Ag7EmLYpz3c&t=8s Wie aufmerksame Bürger vielleicht mitbekommen haben, befindet sich die erste Idee, die über Fynnder eingereicht wurde, bereits in der Umsetzungsphase: http://www.kliemannsland.de/fynnder/mithelfen/in-der-umsetzung/ Ein kuschliger Lagerfeuerplatz – das war euer Wunsch! Und der ist uns natürlich Befehl. Also ran an die Schaufel! Wichtigstes Utensil für den Transport von Baumaterial ist unser Auto, genannt Schrotti, das uns von besonders netten Bürgern geschenkt wurde. Schrotti hatte in der echten Welt da draußen einen Unfall. Deshalb ist er total eingedellt und nicht mehr verkehrstauglich. Aber wir haben ihn trotzdem lieb und zum Glück gibt’s im Kliemannsland ja keine Regeln. Leider hält sich auch das Wetter im Kliemannsland an keine Regeln: Arschkalt, nass, grau und dann auch noch Schnee! Hervorragende Bedingungen für ein Bauprojekt im Freien. Wir haben uns echt bemüht, aber am Ende mussten wir kapitulieren. Deshalb werden wir den Lagerfeuerplatz bei besserem Wetter mit euch fertigstellen. Bewerbt euch einfach über Fynnder als Helfer für dieses Projekt! Dann könnt ihr dabei sein, wenn wir hier unser erstes Stockbrot ins Feuer halten und gemeinsam ein Bierchen schlürfen. Freiwillige hier lang: http://www.kliemannsland.de/fynnder/lagerfeuerplatz/ Noch mehr Infos rund ums Kliemannsland gibt’s hier: Facebook: https://www.facebook.com/Kliemannsland Instagram: https://www.instagram.com/kliemannsland Twitter: https://twitter.com/kliemannsland

