Bike aufmotzen - Aus drei mach eins | Kliemannsland

Was ist das Kliemannsland? Diese Frage beantworten wir hier: https://www.youtube.com/watch?v=Ag7EmLYpz3c&t=8s Pimp my bike! Unsere wunderbaren Bürger haben uns einen Haufen von Fahrrädern vorbeigebracht - Nice! Fahrräder haben normalerweise zwei Räder, einen Lenker und einen Sattel. Doch was ist im Kliemannsland schon „normal"? Also haben wir uns Unterstützung von Brian alias „No Pants" geholt, ne Flex geschnappt und drauf los gebruzelt. Das Ergebnis: Ein Raumschiffähnliches Star Wars bzw. Mad Max Bike mit drei Satteln, vier Rädern und natürlich viel Platz für Bier. Die erste Probefahrt durch's Schneegestöber hat unser Lastenrad glücklicherweise (oder sollten wir lieber sagen: wie durch ein Wunder) überlebt.

