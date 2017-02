Gefährliche Experimente – Farbbombe bauen | Kliemannsland

Was ist das Kliemannsland? Diese Frage beantworten wir hier: https://www.youtube.com/watch?v=Ag7EmLYpz3c&t=8s Wie einige vielleicht wissen, gehört zum Kliemannsland ein großer Saal. Diesen könnt ihr hier in einem 360° Rundgang anschauen https://www.youtube.com/watch?v=Ff0RpUThNtw Mit eurer Hilfe wollen wir genau diesen Saal umgestalten. Deshalb haben wir das ganze Ding ausgemessen und mit Steffen zusammen eine 3D Visualisierung für euch erstellt. Damit könnt ihr den Saal nach eurem Geschmack in 3D Planen und uns euren Entwurf dann schicken! Alle Infos dazu gibt’s hier: http://www.kliemannsland.de/news/saal-renovierung/ Um mit der Umgestaltung schon mal anzufangen, haben wir uns etwas Explosives überlegt: Farbbomben! Jawoll, wir streichen den Saal mithilfe von Explosionen aus Farbe. Für das nötige Know-how haben wir Mai vom Kanal „Schön schlau“ eingeladen. Die kennt sich mit chemischen Reaktionen aus und hat uns verraten, dass die Mischung aus Trockeneis und Wasser eine hervorragende Basis für eine Bombe mit Farbe ist. Um die richtige Rezeptur zu finden, mussten wir erst einige Experimente mit Trockeneis durchführen. Im Video sieht das etwas gefährlich aus, aber wir können euch versichern: DAS IST TATSÄCHLICH GEFÄHRLICH! Macht das lieber nicht Zuhause nach, Leute. Abgesehen von der Sauerei knallt das richtig laut und kann einen wirklich verletzen. Im Kliemannsland ist das Glück bisher immer auf unserer Seite, deshalb sind wir nicht nur unverletzt davon gekommen, sondern haben auch noch ein künstlerisch einwandfreies Ergebnis erzielt! Schaut doch mal bei Mai’s Kanal vorbei, der ist wirklich schön schlau! https://www.youtube.com/channel/UCyHDQ5C6z1NDmJ4g6SerW8g Noch mehr Wahnsinn aus dem Kliemannsland gibt’s hier: Facebook: https://www.facebook.com/Kliemannsland Instagram: https://www.instagram.com/kliemannslandTwitter: https://twitter.com/kliemannsland

