Mit Liebe kaputt gemacht – Wohnwagenumbau Teil 1 | Kliemannsland

Juhu! Jetzt könnt ihr endlich kommen und im Kliemannsland übernachten! Wir bauen euch drei Wohnwägen zu einzigartigen und wunderbaren Schlafmöglichkeiten um, damit ihr uns besuchen könnt :) Den Anfang macht die „Luxusschachtel“ aka der Schrottwohnwagen, den ihr vielleicht schon aus anderen Videos kennt. Man könnte seinen Originalzustand ausbaufähig nennen, aber auf das Äußere kommt es ja nicht an. Zitat Hauke: „Also noch ein paar Schimmelstellen und wir sind an dem Punkt wo wir den gleich hätten selber bauen können.“ Der Waldwagen ist der zweite im Bunde und naja … Es ist ein Wagen mit Wald. Von außen der okayste, von innen im aktuellen Zustand wahrscheinlich der langweiligste. Aber nicht mehr lange! Dieser Wald wäre sogar schneewittchenwürdig und wenn alles fertig ist könnt ihr in einem echten Märchenwald schafen. Das Löwenzahnmobil ist das Kronjuwel in unserer Wohnwagensammlung. Hauke hat darin nicht nur seine halbe Kindheit verbracht, er wurde sogar darin gezeugt! Und jetzt wird der Wagen zu Peter Lustigs legendärem Bauwagen, in dem ihr dann im Kliemansland übernachten könnt! In diesem Sinne: Heute kommt nichts mehr. Also abschalten, tschüss.

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.