Alte Freunde und neue Gesichter – Logbuch #4 | Kliemannsland

Es ist wieder L-L-Logbuch-Zeit! Besuch von Simon von den Rocket Beans, eine eigene Sauna und Renovierungsarbeiten – im Kliemannsland war wieder viiiel los! Wir knüpfen nahtlos an das letzte Logbuch an und zeigen euch, was aus dem Schrottwohnwagen geworden ist. Im nächsten Video könnt ihr dann das ganze Ausmaß des Wohnwagenumbaus bestaunen! In den letzten Wochen haben wir außerdem viel Zeit und Arbeit in den Umbau der Schlafzimmer gesteckt und das hat sich gelohnt. Jetzt erfahrt ihr endlich mal, was für Zustände hier geherrscht haben, bevor wir eingezogen sind! Und mit neuen Zimmern kommen auch neue Gesichter dazu. Wir verabschieden uns von Nana (schnief!) und stellen euch Vanessa (juhu!) vor, die sich bei uns jetzt um alles kümmert, was mit Social Media zu tun hat. Und abgesehen von einer riesigen Menge an lieben Helfern, seht ihr auch bereits bekannte Freunde, die unseren Alltag wieder mal verschönert haben. Chris Figge erfindet nämlich unsere Klidooris und Simon Krätschmer von den Rocket Beans bringt uns das Thema Virtual Reality näher. Aber natürlich passiert noch viel, viel mehr, also lasst euch überraschen! Viel Spaß :)

