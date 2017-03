Mädchen, Muttis und Mobilheime – Logbuch #5 | Kliemannsland

Es sind schon wieder zwei oder drei Wochen rum! Wer weiß das schon so genau. Jedenfalls halten wir unser Versprechen und präsentieren euch Logbuch Número 5! Los geht es mit unserem Löwenzahnmobil, das von seinen alten Besitzern, aka Haukes Eltern, besucht wird. Die finden’s super und Papa Gerdes bringt Haukes Kindergewehr mit und zeigt Fynn noch ein paar Zaubertricks für echte Wohnmobilkenner. Auch Brian seht ihr wieder mal von seiner besten Seite – und das dieses Mal sogar mit Hose! Weil er so ein süßer Kerl ist bastelt er heimlich eine ganz besondere Garderobe. Und Nana ist zwar leider schon etwas länger weg, aber wir haben noch einmal ihre schönsten Momente ausgegraben, um ganz laut DANKE zu sagen. Nana wir vermissen dich! Doch auch mit einem Mitglied weniger stehen die coolen Damen den coolen Dudes im Kliemannsland in Nichts nach und deshalb stellen wir euch auch Vanessa und Svenja nochmal genauer vor. Aber es gibt auch viele geile Leute, die von außerhalb zu uns kommen – Schützenvereine und Feuerwehren zum Beispiel. Die reißen nämlich regelmäßig unseren Saal ab und sorgen hier für die mit Abstand besten Partys. Besuch gab es in den letzten Wochen aber auch noch von ganz anderer Seite, denn Ben vom KiKA war bei uns und hat eine Reportage über die Kliemannsche Welt gedreht. Und zu guter Letzt gibt es noch einen kleinen Blick in die Zukunft, also drückt schnell auf Play!

