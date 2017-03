Mit der Fresse im Schnee – Snowboardtrip mit Team Playground | Kliemannsland

Hauke und Fynn waren mal wieder auf Montage und haben einen Roadtrip nach Österreich gemacht! Da haben sie sich nämlich mit Nico und Lukas von Team Playground getroffen. Die beiden sind echte Schneehasen und Genies auf den Brettern und haben versucht unseren beiden alles beizubringen, was man in ein Wochenende quetschen kann. Die sind eben wie Fynn und Hauke – nur in cool. Es wurde von Rampen gesprungen, Schlepplift gefahren, coole Tricks gelernt und sich natürlich auch aufs Maul gepackt. Und als wäre das nicht schon genug Action, haben die Herren ihre Nächte auf einer verlassenen Alm verbracht – es ging ums Überleben! Aber gut, dass Fynn alle Dos und Don'ts der Skimode kennt, so sehen immerhin alle gut aus, wenn sie sich ablegen. Die Etappenziele waren: Hauke das Snowboardfahren beibringen, Kameramann Bernd in den Wahnsinn treiben und, selbstverständlich, dass Fynn einen Backflip meistert. Was davon gelungen ist erfahrt ihr nur, wenn ihr unser grandioses Video anschaut.

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.